Worldskills обучает жителей Ленобласти новым профессиям

Освоить новые профессии смогут безработные, граждане старше 50 лет, предпенсионеры и женщины с детьми. Обучение стартует в апреле.

Программа обучения разработана Минтрудом России. В завершении все выпускники сдадут экзамены и получат документ установленного образца о квалификации. Выпускники, которые выбрали программы профподготовки Worldskills, получат еще и скиллс-паспорт – документ с профилем профессиональных компетенций.

Записаться на обучение можно на сайте «Работа в России».

Жителей Ленобласти также приглашают бесплатно освоить «цифровые профессии». Поток стартует 12 апреля. Программа включает 16 часов онлайн-лекций, 6 часов самостоятельной работы и 2 часа итоговой аттестации. Регистрация на обучение доступна по ссылке.