В Петербурге заявили о нехватке 212 остановок общественного транспорта

Для более комфортной инфраструктуры Санкт-Петербургу не хватает 212 остановок общественного транспорта. Сообщается, что каждая из них обходится более чем в 500 тысяч рублей.
Об этом сообщают Невские Новости, ссылаясь на Кирилла Полякова, председателя Комитета по транспорту. По словам чиновника, один «островок» ожидания обходится бюджету города в сотни тысяч рублей, однако не превышает 3,5 млн рублей.
Также Кирилл Поляков заявляет о несовершенстве некоторых участков с кольцевым движением:
«Некоторые из них нужно расчистить, чтобы использовать для общественного транспорта», — отметил глава Комитета по транспорту.
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