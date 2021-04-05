В Петербурге заявили о нехватке 212 остановок общественного транспорта

Для более комфортной инфраструктуры Санкт-Петербургу не хватает 212 остановок общественного транспорта. Сообщается, что каждая из них обходится более чем в 500 тысяч рублей.

Об этом сообщают Невские Новости, ссылаясь на Кирилла Полякова, председателя Комитета по транспорту. По словам чиновника, один «островок» ожидания обходится бюджету города в сотни тысяч рублей, однако не превышает 3,5 млн рублей.

Также Кирилл Поляков заявляет о несовершенстве некоторых участков с кольцевым движением:

«Некоторые из них нужно расчистить, чтобы использовать для общественного транспорта», — отметил глава Комитета по транспорту.