В Ленинградской области собираются ликвидировать два комитета коммунистической партии — во Всеволожске и Выборге. К такому решению однопартийцы пришли по итогам внутреннего заседания.
Как сообщает портал ЛЕН ТВ 24, официальной версией ликвидации отделений КПРФ стало превышение заявленной численности членов партии над фактической, а также новое руководство Ленинградского обкома.
Однако коммунисты все же смогут продолжать свою общественно-политическую деятельность, но пока только те, что состояли в выборгском отделении партии. Стало известно, что в Выборге начнет действовать новое общественное объединение «Возродим КПРФ». Туда и войдут выборгские коммунисты.
Отметим, что партия КПРФ в Ленобласти насчитывает порядка 3 тысяч единомышленников.
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