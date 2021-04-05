В Ленинградской области собираются ликвидировать два комитета коммунистической партии — во Всеволожске и Выборге. К такому решению однопартийцы пришли по итогам внутреннего заседания.

Как сообщает портал ЛЕН ТВ 24, официальной версией ликвидации отделений КПРФ стало превышение заявленной численности членов партии над фактической, а также новое руководство Ленинградского обкома.

Однако коммунисты все же смогут продолжать свою общественно-политическую деятельность, но пока только те, что состояли в выборгском отделении партии. Стало известно, что в Выборге начнет действовать новое общественное объединение «Возродим КПРФ». Туда и войдут выборгские коммунисты.

Отметим, что партия КПРФ в Ленобласти насчитывает порядка 3 тысяч единомышленников.