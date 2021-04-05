Круизный паром «Принцесса Анастасия» останется в порту до конца лета 2021 года

Стало известно, что петербуржцы и гости города не смогут отправиться в дальнее путешествие на пароме «Принцесса Анастасия», примерно, до августа 2021 года. Одна из причин — введение локдауна в ряде европейских стран.

Ка рассказал Сергей Котенев, генеральный директор компании Moby St.Peter Line порталу Невские новости, круизы в этот году если и будут, то только речные.

«Международное сообщение закрыто, порты все закрыты. Европа вся на локдауне, поэтому о возобновлении международного паромного сообщения говорить пока преждевременно. Мы отменили свои круизы и расписание до 31 июля 2021 года. Пока ситуация такая», — поясняет Сергей Котенев.

Однако на данный момент компания прорабатывает варианты речного сообщения между портами внутри страны. Так, вполне возможно открытие регулярного сообщения с Калининградом. Необходимо только найти место, где можно пришвартовать паром.

«План есть, расчеты все произведены, но за отсутствием инфраструктуры в настоящее время это сделать проблематично», — заключил Котенев.