В Рахье в ДТП с легковушкой погиб мотоциклист — видео

Авария в Рахье между легковым автомобилем и мотоциклом закончилась трагедией. Водителю двухколесного транспортного средства выжить не удалось. Момент столкновения попал на видео.

Запись с видеорегистратора свидетеля аварии опубликовал портал Мегаполис. ДТП произошло в субботу, 3 апреля. На записи видно, как от силы удара мотоциклиста подбрасывает в воздух.

Позже стало известно, что спасти мужчину не удалось — у него диагностировали перелом основания черепа, что не является совместимым с жизнью.

По данным портала Мегаполис, у погибшего водителя остались двое маленьких детей и непогашенная ипотека.

Знакомые и родственники разбившегося мотоциклиста утверждают, что водитель легковушки отрицает свою вину. Он заявил, что погибший находился за рулем мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения и серьезно нарушил скоростной режим.