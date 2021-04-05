В Рахье в ДТП с легковушкой погиб мотоциклист — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Авария в Рахье между легковым автомобилем и мотоциклом закончилась трагедией. Водителю двухколесного транспортного средства выжить не удалось. Момент столкновения попал на видео.

Запись с видеорегистратора свидетеля аварии опубликовал портал Мегаполис. ДТП произошло в субботу, 3 апреля. На записи видно, как от силы удара мотоциклиста подбрасывает в воздух.

Позже стало известно, что спасти мужчину не удалось — у него диагностировали перелом основания черепа, что не является совместимым с жизнью.

По данным портала Мегаполис, у погибшего водителя остались двое маленьких детей и непогашенная ипотека.

Знакомые и родственники разбившегося мотоциклиста утверждают, что водитель легковушки отрицает свою вину. Он заявил, что погибший находился за рулем мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения и серьезно нарушил скоростной режим.

Вам будет интересно
В Рахье в ДТП с легковушкой погиб мотоциклист - видео трагедия, смертельное дтп, рахья, Всеволожский район, авария
Легковушку разорвало на части после столкновения с грузовиком на КАДе - видео
В ночь на 4 апреля на 32-м км внутренней стороны КАД произошло жуткое ДТП - легковой автомобиль влетел на большой...
04.04.2021 228
Автор