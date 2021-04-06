При пожаре в жилом доме в Кудрово пострадали два человека

По предварительным данным, причиной возгорания стал электросамокат.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, пожар возник на 10-ом этаже многоквартирного дома № 4/4 на Столичной улице в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.
Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание в 7:30.
В результате возгорания пострадали два человека, мужчина и женщина. Пострадавших доставили в больницу.
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01.04.2021 196
По предварительным данным, причиной возгорания стал стоящий на зарядке электросамокат — произошло короткое замыкание, и пламя перекинулось на диван.