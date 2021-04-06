Фото: во Всеволожске трое детей на квадроцикле «вылетели» на проезжую часть

Очевидцы сообщили в соцсетях, что заметили на проезжей части во Всеволожске квадроцикл, которым управлял мальчик, за его спиной сидели еще два юных пассажира.

В паблике «ДТП и ЧП | СПб» уточнили, что ребята в районе Христиновского проспекта вылетели на главную дорогу со второстепенной, нарушив правила ПДД. Они ехали в автомобильном потоке на приличной скорости и примерно три километра.

Фото: Николай Москвич, ДТП и ЧП | СПб, ВК

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы рассказывали, что житель Всеволожска погиб в ДТП с уборочной техникой на КАД. Он врезался в идущий впереди МАЗ.