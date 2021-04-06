Первоклассницу на самокате сбила иномарка на Бестужевской улице

Девочку госпитализировали с подозрением на перелом голеностопа.
По информации правоохранительных органов, женщина за рулём автомобиля Nissan сбила девочку на самокате на пешеходном переходе во дворе дома по Бестужевской улице Санкт-Петербурга.
Первоклассницу доставили в больницу с подозрением на закрытый перелом левого голеностопа. Состояние ребенка оценивается, как средней степени тяжести.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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05.10.2020 396