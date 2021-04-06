В Петербурге гендиректор нефтяной компании отдал лжебанкирам 51 млн рублей

В полицию Петербурга 5 апреля обратился 70-летний бизнесмен, который заявил, что его ввели в заблуждение и похитили у него крупную сумму денег.

По его словам, утром ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центрального банка РФ, и убедил снять деньги со своего счета. В общей сложности бизнесмен снял 51 млн рублей. После чего отдал сумку с деньгами неизвестному человеку, сидевшему в припаркованном у дома №40 на Шпалерной улице Mercedes-Benz.

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Кто находился в салоне, мужчина не смог вспомнить, заявив, что его разум был затуманен. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.