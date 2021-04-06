Средства выделят в рамках программы «Охрана окружающей среды».
Для Управления лесами Ленобласти хотят закупить снегоболотохода ценой в 543 тысячи рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Средства выделят в рамках программы «Охрана окружающей среды».
Двухместный вездеход должен обладать двигателем с объемом не менее 600 кубических сантиметров и мощностью не менее 42,5 лошадиных сил. Об этом рассказали 47news.ru.
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06.04.2021 33