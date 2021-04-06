Госпитализация пациентов с Covid-19 в Петербурге повысилась до 17 %

Смольный фиксирует рост числа госпитализированных с коронавирусом за сутки. Прирост составил уже больше 17 процентов.

Как сообщает Фонтанка, цитируя межведомственный координационный совет по борьбе с Covid-19, коронавирус в Петербурге не отступает:

«Наблюдается рост числа госпитализированных за сутки пациентов с ковид-ассоциированными состояниями на 17,19 % в сравнении с аналогичным днем прошлой недели… Количество новых случаев регистрации COVID-19 в медицинских организациях снизилось по сравнению с прошлым вторником на 3,9 %. Также за неделю на 5,2% уменьшилось количество активно больных этой инфекцией».

При этом ведомство все же отмечает появившуюся тенденцию на снижение распространения инфекции, однако не отменяет вероятность нового роста заболеваемости.