Госпитализация пациентов с Covid-19 в Петербурге повысилась до 17 %

Смольный фиксирует рост числа госпитализированных с коронавирусом за сутки. Прирост составил уже больше 17 процентов.
Как сообщает Фонтанка, цитируя межведомственный координационный совет по борьбе с Covid-19, коронавирус в Петербурге не отступает:
«Наблюдается рост числа госпитализированных за сутки пациентов с ковид-ассоциированными состояниями на 17,19 % в сравнении с аналогичным днем прошлой недели… Количество новых случаев регистрации COVID-19 в медицинских организациях снизилось по сравнению с прошлым вторником на 3,9 %. Также за неделю на 5,2% уменьшилось количество активно больных этой инфекцией».
При этом ведомство все же отмечает появившуюся тенденцию на снижение распространения инфекции, однако не отменяет вероятность нового роста заболеваемости.
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04.04.2021 142