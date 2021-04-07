В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полыхал балкон

Автор: Александр Селиванов
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Обошлось без пострадавших.

По информации экстренных служб, возгорание произошло вечером 6 апреля в многоэтажном доме на улице Турку.

Прибывшие на место происшествия 5 единиц техники и 17 спасателей тушили балкон.

Спустя полтора часа возгорание было ликвидировано.

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06.04.2021 144

По факту произошедшего будет проведена проверка.

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