В Ломоносовском районе иномарка сбила беременную лосиху

Животное попало под колеса автомобиля убегая от хищников.

По информации очевидцев в социальных сетях, беременная лосиха попала под колеса Reno Sandero в Ломоносовском районе Ленобласти ночью 7 апреля.

Также очевидцы сообщили, что животное убегало от стаи волков или бродячих собак.

Из людей в аварии никто не пострадал.