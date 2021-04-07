В Ломоносовском районе иномарка сбила беременную лосиху

Автор: Александр Селиванов
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Животное попало под колеса автомобиля убегая от хищников.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации очевидцев в социальных сетях, беременная лосиха попала под колеса Reno Sandero в Ломоносовском районе Ленобласти ночью 7 апреля.

Также очевидцы сообщили, что животное убегало от стаи волков или бродячих собак.

Из людей в аварии никто не пострадал.

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24.02.2021 280
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