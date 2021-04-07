В Ломоносовском районе иномарка сбила беременную лосиху

Животное попало под колеса автомобиля убегая от хищников.
По информации очевидцев в социальных сетях, беременная лосиха попала под колеса Reno Sandero в Ломоносовском районе Ленобласти ночью 7 апреля.
Также очевидцы сообщили, что животное убегало от стаи волков или бродячих собак.
Из людей в аварии никто не пострадал.
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