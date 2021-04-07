В среду дважды перекроют движение по трассе «Скандинавия»

В это время будет проводиться переустройство воздушных линий электропередачи.
По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 апреля движение по трассе А-181 «Скандинавия» будет остановлено на 114-м километре.
Отмечается, что дорога будет перекрыта с 14:00 до 14:10 и с 14:20 до 14:30 часов.
Водителей просят быть внимательными и осторожными при движении по участку.
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05.04.2021 136