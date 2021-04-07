На ж/д станции Приморск будет проведена реконструкция

Компания «Приморский УПК» получила положительное заключение государственной экспертизы по проекту реконструкции ж/д станции Приморск.
На железнодорожной станции Приморск в Выборгском районе Ленинградской области будет проведена не только реконструкция, но и строительство двух главных и трех приемо-отправочных путей для грузового и пассажирского движения поездов.
Отмечается, что после после реконструкции прогнозный пассажиропоток через станцию Приморск составит – около 1000 человек в сутки.
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