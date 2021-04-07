На ж/д станции Приморск будет проведена реконструкция

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Компания «Приморский УПК» получила положительное заключение государственной экспертизы по проекту реконструкции ж/д станции Приморск.

На железнодорожной станции Приморск в Выборгском районе Ленинградской области будет проведена не только реконструкция, но и строительство двух главных и трех приемо-отправочных путей для грузового и пассажирского движения поездов.

Отмечается, что после после реконструкции прогнозный пассажиропоток через станцию Приморск составит – около 1000 человек в сутки.

Вам будет интересно
Видео: человек прыгнул под поезд на станции метро «Электросила» в Петербурге
Это произошло 30 марта в 14:10. Движение поездов со станции «Невский проспект» до станции «Купчино» на второй линии было временно...
30.03.2021 820
Автор