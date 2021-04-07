На развязке КАД с Пискаревским проспектом ограничат движение до конца апреля

Движение на путепроводе над КАД на развязке с Пискаревским проспектом будет ограничено с 10 по 30 апреля.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для движения закроют первую полосу и полосу безопасности в направлении Ленобласти. На оставшихся трех полосах на период ремонта ограничат скорость. На оставшейся второй полосе ограничат движение до 50 км/ч.

Дорожники будут работать круглосуточно в три смены. Сроки проведения работ могут корректироваться из-за погодных условий.

Сегодня, 7 апреля, на 114-м километре трассы А-181 «Скандинавия» дважды перекроют движение: с 14:00 до 14:10 и с 14:20 до 14:30 часов.