В Подпорожье инвалидам запретили заниматься в единственном доступном помещении для колясочников

Информация об этом появилась в группе «Дежурный по Ленобласти» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Подпорожье совершенно бесплатно занималась с группой инвалидов театральным делом и бочче. Но сейчас группе запретили заниматься в помещении, которое является единственным доступным для колясочников.

“Очень печально. Навыки, которые отработаны, ребята в силу своих заболеваний забудут. Разрушить легче, чем создать!”

Фото: Инга Воронова