В Подпорожье инвалидам запретили заниматься в единственном доступном помещении для колясочников

Автор: Гузель Галимова
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Информация об этом появилась в группе «Дежурный по Ленобласти» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Подпорожье совершенно бесплатно занималась с группой инвалидов театральным делом и бочче. Но сейчас группе запретили заниматься в помещении, которое является единственным доступным для колясочников.

“Очень печально. Навыки, которые отработаны, ребята в силу своих заболеваний забудут. Разрушить легче, чем создать!”
Фото: Инга Воронова
В Подпорожье инвалидам запретили заниматься в единственном доступном помещении для колясочников Подпорожье, инвалиды, инвалид-колясочник, Дежурный по Ленобласти
В Подпорожье инвалидам запретили заниматься в единственном доступном помещении для колясочников Подпорожье, инвалиды, инвалид-колясочник, Дежурный по Ленобласти
В Подпорожье инвалидам запретили заниматься в единственном доступном помещении для колясочников Подпорожье, инвалиды, инвалид-колясочник, Дежурный по Ленобласти
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В Подпорожье инвалидам запретили заниматься в единственном доступном помещении для колясочников Подпорожье, инвалиды, инвалид-колясочник, Дежурный по Ленобласти
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