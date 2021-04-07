В Подпорожье инвалидам запретили заниматься в единственном доступном помещении для колясочников

Информация об этом появилась в группе «Дежурный по Ленобласти» в соцсети «ВКонтакте».
Жительница Подпорожье совершенно бесплатно занималась с группой инвалидов театральным делом и бочче. Но сейчас группе запретили заниматься в помещении, которое является единственным доступным для колясочников.
“Очень печально. Навыки, которые отработаны, ребята в силу своих заболеваний забудут. Разрушить легче, чем создать!”
Фото: Инга Воронова
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