Масштаб Ладожского озера показали сотрудники заповедника в Ленобласти

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника опубликовали в социальных сетях снимки Ладожского озера.
Источник: vk.com/n_svirsky
Источник: vk.com/n_svirsky
В паблике заповедника «ВКонтакте» появились фотографии Ладожского озера сделанные Сергеем Назаровым 7 апреля.
Стоит отметить, что это не первые снимки сотрудников заповедника. Они неоднократно удивляют жителей и гостей Ленобласти красивыми фотографиями.
Вам будет интересно
Дуплянки и гоголятники появились в заказниках «Выборгский», «Гладышевский заказник» и «Линдуловская роща». Работы по обустройству и ремонту дуплянок и гоголятников проводят специалисты...
31.03.2021 187