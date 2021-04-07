Масштаб Ладожского озера показали сотрудники заповедника в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника опубликовали в социальных сетях снимки Ладожского озера.

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В паблике заповедника «ВКонтакте» появились фотографии Ладожского озера сделанные Сергеем Назаровым 7 апреля.

Стоит отметить, что это не первые снимки сотрудников заповедника. Они неоднократно удивляют жителей и гостей Ленобласти красивыми фотографиями.

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