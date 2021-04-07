Спортсменка из Сланцев завоевала “бронзу” на первенстве России по спортивной аэробике

Автор: Гузель Галимова
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Спортсменка из Сланцевской ДЮСШ  Дарья Тухватулина заняла третье место на первенстве России по спортивной аэробике, которое проходило в Омске в конце марта.

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Фото: Газета «Знамя труда»

Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 43 регионов России. Дарья Тухватулина успешно выступила в возрастной категории 12-14 лет и заняла третье место в групповом упражнении.

Отмечается, что Дарья во второй раз стала призером в соревнованиях такого серьезного уровня.

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06.04.2021 149
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