Спортсменка из Сланцев завоевала “бронзу” на первенстве России по спортивной аэробике

Спортсменка из Сланцевской ДЮСШ Дарья Тухватулина заняла третье место на первенстве России по спортивной аэробике, которое проходило в Омске в конце марта.
Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 43 регионов России. Дарья Тухватулина успешно выступила в возрастной категории 12-14 лет и заняла третье место в групповом упражнении.
Отмечается, что Дарья во второй раз стала призером в соревнованиях такого серьезного уровня.
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06.04.2021 149