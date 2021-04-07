Фонд защиты дольщиков достроит четыре проблемных дома во Всеволожском районе

Фонд защиты прав дольщиков Ленобласти объявил тендер на услуги технического заказчика по завершению строительства четырех домов во Всеволожском районе.

Речь идет о четырех домах, расположенных на землях ЗАО «Щеглово». В трех из них – по 135 квартир, в одном – 64. В основном, это студии, одно- и двухкомнатные квартиры. Некоторое время стройка была заморожена, но по результатам технического обследования здания находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает RosTender.info.

Подрядчику предстоит завершить строительство, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, подключить дома к инженерным коммуникациям. Работы должны быть завершены через 22 месяца. На эти цели будет направлено 488,5 млн рублей: 62% из средств Всероссийского Фонда защиты прав дольщиков и 38% — из областного фонда.

Напомним, в Ленобласти за 2020 год введен в эксплуатацию 21 долгострой. Регион оказался в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. В этом месяце четвертый корпус ЖК «Чистый ручей» в Сертолово получил разрешение на ввод в эксплуатацию.