Жителям Ленобласти пообещали мокрый снег и +8 в четверг

В четверг, 8 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем в регионе пройдут небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью 0…-5°C., днем +3…+8°C.. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, западный умеренный. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.