Сторож украл со стройки в Усть-Луге ж/д деталей на 800 тысяч и прикрылся легендой о грабителях

В транспортную полицию поступило сообщение о том, что на территории строящейся ж/д станции в порту Усть-Луга двое неизвестных в масках напали на охранника и похитили железнодорожные детали.
Правоохранители выяснили, что никто на 38-летнего сторожа из Ивангорода не нападал, а железнодорожные детали он украл сам. Он на протяжении двух недель складывал металлические накладки, клеммы и монорегуляторы в личную машину, а после сдавал в пункт приема металлолома. В общей сложности ему удалось вынести деталей на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
История им была выдумана, чтобы отвести подозрения от себя. Возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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