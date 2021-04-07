Фестиваль «LOFT» Театр на Васильевском отметит творческой встречей с известными актерами

Открытие фестиваля посетят Игорь Ясулович и Валерий Баринов, известные своими многочисленным ролям в кино.

Зрители также смогут пообщаться с известным театральным режиссером Камой Гинкасом и художественным руководителем Театра на Васильевском Владимиром Словохотовым. Встреча состоится 9 апреля в 17.00 на Большой сцене театра.

Программа фестиваля по ссылке.

LOFT – фестиваль, творческое партнерство, в рамках которого близкие по духу театры представляют свои лучшие спектакли. Организаторы мероприятия – драматический «Театр на Васильевском».