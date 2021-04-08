Мобильный интернет-трафик в Ленобласти за год вырос на 50%

Трафик пользователей мобильного интернета в Ленобласти в 2020 году вырос на 50%.

Также увеличилось количество пользователей и расширилась зона охвата сети, сообщили в комитете цифрового развития. При этом спрос на проводной стационарный телефон упал на 15%.

В прошлом году в Ленобласти запустили более 1 200 базовых станций сотовой связи, в том числе по технологии 4G. Сегодня без мобильного интернета остаются не более 8% населенных пунктов области.

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В этом году планируется улучшить качество мобильной связи на основных автомагистралях, в отдаленных населенных пунктах, а также в Кудрово, Мурино, Янино, Сертолово, Всеволожске и в крупных дачных массивах.