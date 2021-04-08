В Санкт-Петербург стало дешевле ездить в купе и дороже – в плацкарте

Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург стало самым популярным железнодорожным маршрутом на майские праздники.

По информации сервиса Туту.ру, билеты в купе в Санкт-Петербург подешевели на 35% и составили в среднем 1 614 рублей.

В тоже время плацкартном вагоне стоимость билетов выросла на 13% и средняя цена составила 1 624 рубля.