Бензин в России подорожал с опережением графика

Бензин на российских АЗС вырос в цене с начала 2021 года с опережением прошлогоднего графика. Соответствующие данные подтверждает Росстат.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство, в течение недели, которая закончилась 5 апреля, стоимость бензина на российских заправках выросла на 0,3%.

С начала года стоимость топлива увеличилась на 3,2%, что оказалось в 1,3 раза больше, чем за весь прошлый год.

Кроме этого, рост цен на бензин опережает текущий уровень инфляции, который равен 2,1% (данные на 5 апреля).