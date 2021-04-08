Роскомнадзор рекомендовал перейти на российские аналоги Zoom

В компании Zoom Video Communications несколько дней назад сообщили об ограничении доступа сервиса видеозвонков в России. В Роскомнадзоре предложили альтернативное решение этой проблемы.

«Несмотря на то, что официальный отказ от обслуживания клиентов из России со стороны Zoom Video Communications не был озвучен, мы предлагаем воспользоваться отечественными аналогами сервиса видеозвонков. Использование компаниями из России и государственными органами сервиса Zoom всегда будет нести риски отказа в обслуживании или утечек информации о наших гражданах или компаниях», – сообщили в Роскомнадзоре.

Официальный представитель компании Zoom Video Communications в России «РайтКонф» сообщил о запрете продажи сервиса российским компаниям, связанным с государством, и госслужбам. Позднее в Zoom сообщили о возможном использовании сервиса через официальный сайт в России. В компании отметили, что продолжают стремиться сотрудничать с Россией и странами СНГ.