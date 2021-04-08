Предприимчивый мужчина похитил более 100 тонн дизтоплива, сливая его из ледокола в другое судно под видом загрязнённых отходов.

В Петербурге поймали с поличным недобросовестного механика ледокола. Предприимчивый мужчина похитил более 100 тонн дизтоплива, сливая его из ледокола в другое судно под видом загрязнённых нефтепродуктами и фекальных вод.

Следствие считает, что таким образом мужчина сэкономил на заправке судна соляркой, а излишки забирал себе. Поймали механика на очередном «грязном» деле с поличным. Он успел перелить почти 10 тонн дизельного топлива стоимостью около 5 млн рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Его освободили под подписку о невыезде. Об этом рассказали в издании 78.ru.

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