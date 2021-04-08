По причине ДТП проезд на данный момент возможен только по одной полосе.

Большегрузный транспорт завалился на бок и практически полностью перегородил движение по КАД у развязки с Шафировским проспектом. О происшествии сообщили в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург« ВКонтакте.

Транспорт перевернулся на 38 км внутренней стороны КАД. Информации о пострадавших нет. Движение в данный момент возможно только по одной полосе.