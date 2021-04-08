«Пора к психиатру»: глава СПЧ прокомментировал жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

Автор: Анастасия Щербакова
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Эрмитаж получил официальную жалобу из госорганов на обнаженные скульптуры | Общая Газета
Постоянная экспозиция Эрмитажа «ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА»

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил перенаправлять жалобы о негативном влиянии непристойных скульптур на несовершеннолетних сразу к психиатру.

В Эрмитаж поступила официальная жалоба о том, что обнаженные статуи плохо влияют на несовершеннолетних посетителей. Эти сообщения прокомментировал Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

По его словам, жалобы о негативном влиянии непристойных скульптур на несовершеннолетних надо перенаправлять сразу к врачу-психиатру. Об этом рассказали 78.ru.

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07.04.2021 169
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