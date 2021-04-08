Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил перенаправлять жалобы о негативном влиянии непристойных скульптур на несовершеннолетних сразу к психиатру.

В Эрмитаж поступила официальная жалоба о том, что обнаженные статуи плохо влияют на несовершеннолетних посетителей. Эти сообщения прокомментировал Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

По его словам, жалобы о негативном влиянии непристойных скульптур на несовершеннолетних надо перенаправлять сразу к врачу-психиатру. Об этом рассказали 78.ru.

Почитайте о том, как Эрмитаж готовит первую в России выставку NFT-Art.