По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, британский и южноафриканский штаммы коронавируса были завезены из Турции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала откуда в России взялись мутировавшие штаммы COVID-19. По словам главы ведомства, британский и южноафриканский штаммы чаще всего попадают в нашу страну из Турции, страны, которая пользуется большой популярностью у туристов.

Попова отметила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Турции за последние недели выросла в 3,5 раза. Самый высокий прирост — более 49,5 тыс. случаев заражения в сутки — был зафиксирован ранее в Турции. Об этом рассказали 78.ru.