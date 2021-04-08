Пострадавших в ходе ДТП нет. На КАД сохраняется затор в шесть километров.

Большегрузная фура, упавшая сегодня во время ДТП на 38-ом км внутренней стороны КАД, была поднята. На место пересечения с Шафировским проспектом прибыла спецтехника. Опрокинутый грузовик долгое время занимал четыре полосы движения, машины двигались только по полосе безопасности.

Пострадавших в ходе ДТП нет. На КАД сохраняется затор в шесть километров. Об этом рассказали ЛенТВ 24.