На КАД подняли большегруз, перегородивший четыре полосы движения

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: источник — lentv24.ru
Фото: источник — lentv24.ru

Пострадавших в ходе ДТП нет. На КАД сохраняется затор в шесть километров.

Большегрузная фура, упавшая сегодня во время ДТП на 38-ом км внутренней стороны КАД, была поднята. На место пересечения с Шафировским проспектом прибыла спецтехника. Опрокинутый грузовик долгое время занимал четыре полосы движения, машины двигались только по полосе безопасности.

Пострадавших в ходе ДТП нет. На КАД сохраняется затор в шесть километров. Об этом рассказали ЛенТВ 24.

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08.04.2021 65
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