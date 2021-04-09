Более 90% россиян недовольны своей зарплатой

Внушительное число показало исследование сервиса «Работа.ру».

Накануне сервис «Работа.ру» опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие более 4,5 тысяч человек в возрасте от 18 лет. Опрос показал степень удовлетворенности россиян своей ежемесячной заработной платой.

Оказалось, что 91% респондентов недовольны своей заработной платой, и лишь 9% ответили, что довольны получаемыми деньгами. Кроме того, 25% из тех, кого не устраивает их зарплата, хотели бы получать на 50 тысяч рублей больше, чем сейчас. Еще 25% заявили, что им не хватает 20-30 тысяч рублей для комфортной жизни. Еще 7% хотели бы получать на 10 тысяч рублей больше.

Также исследование показало, что 92% респондентов не получили повышения несмотря на то, что 32% работодателей обещали его им.