В Рождествено завершается строительство музейного реставрационного центра

Центр станет крупнейшим на северо-западе местом, где будут реставрироваться предметы из музейных коллекций и любые другие антикварные вещи.
Фото: председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
В музейном реставрационном центре расположатся 14 лабораторий, специализированные хранилища и выставочные пространства, а также установлено современное оборудование.
Планируется, что центр заработает в 2022 году.
Ранее мы рассказывали, что на Библиотечный флигель в выборгском парке Монрепо вернулся флюгер в виде флажка, который украшал здание на протяжении двух столетий до отправки на реставрацию. В целом на восстановление исторических зданий в Выборге выделят более 250 млн рублей.