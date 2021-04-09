В Рождествено завершается строительство музейного реставрационного центра

Центр станет крупнейшим на северо-западе местом, где будут реставрироваться предметы из музейных коллекций и любые другие антикварные вещи.

Фото: председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В музейном реставрационном центре расположатся 14 лабораторий, специализированные хранилища и выставочные пространства, а также установлено современное оборудование.

Планируется, что центр заработает в 2022 году.

Ранее мы рассказывали, что на Библиотечный флигель в выборгском парке Монрепо вернулся флюгер в виде флажка, который украшал здание на протяжении двух столетий до отправки на реставрацию. В целом на восстановление исторических зданий в Выборге выделят более 250 млн рублей.