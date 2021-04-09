Жителей Ленобласти приглашают принять участие в формировании бюджета

В регионе стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Бюджет для граждан».

«Конкурс дает возможность распределить часть бюджетных средств на те объекты, которые жители считают приоритетными. Благодаря этому проекту, мы сможем увеличить количество граждан, активно участвующих в бюджетном процессе», – отметил первый заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета финансов Роман Марков.

Заявки от ленинградцев принимаются до 6 мая на электронную почту: omis@lenreg.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на конкурс проектов по представлению бюджета для граждан».

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по телефону: +7 (812) 539-48-28 или по адресу электронной почты: omis@lenreg.ru.Бюджет для граждан

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Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона, а также ознакомится с другой полезной информацией: посмотреть меры соцподдержки населения, ознакомится со списком строительства социально значимых проектов в регионе и так далее. Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал в Страсбурге о работе данного проекта своим коллегам из Европы.