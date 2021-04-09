Российские товары сочли малопригодными для поставок за рубеж

Автор: Александр Селиванов
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Ключевыми препятствиями для роста экспорта в России являются несоответствие отечественной продукции зарубежному спросу и высокая себестоимость. Об этом заявили участники рынка.

Среди опрошенных Центробанком России компаний, которые не вышли на иностранные рынки, 36% объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу. Второй по значимости причиной для экспортеров стала высокая себестоимость товаров, из-за которой они не справляются с конкуренцией.

В числе основных проблем также были озвучены транспортно-логистические. В итоге 90% неэкспортеров не планируют выходить на зарубежные рынки. В свою очередь, только у 35% есть планы по поставкам своей продукции за границу в ближайшие три года, сообщает «Коммерсантъ».

Главным фактором для решения об экспорте остается размер компаний, следует из документа. Так, среди крупных хотя бы незначительные поставки за рубеж ведут 71% производителей, среди средних — 62%, а среди малых — 38%.

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03.04.2021 144
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