Дорожники ликвидировали незаконные съезды к поваленному лесу в Волховском районе

В Волховском районе Ленобласти тяжелая техника уничтожила незаконные съезды на дороге Теребочево — Хотово и сделала проезд к кучам бревен у обочин невозможным.

Сейчас в регионе из-за весенней просушки дорог движение большегрузов запрещено. И дорожники планируют через суд взыскать с компании расходы на уничтожение незаконных дорог. Местные жители и администрация сообщили, что лесозаготовкой в этом месте занимается ООО «Прогресс».

Также рассматривается вариант перевезти спиленные бревна из полосы отвода на площадку для хранения. Это послужит гарантией выполнения своих обязательств со стороны лесозаготовителей.

Ранее дорожники ликвидировали нелегальные съезды с дороги «Вырица — Слудицы» в Гатчинском районе, которые использовали водители лесовозов. Дорожники оценивают причиненный ущерб: древесину складировали в несколько рядов в полосе отвода дороги, а грунтовое покрытие размыто колесами большегрузов.