Для разговора с Марусей достаточно открыть вкладку «Сервисы».

«ВКонтакте» порадует пользователей новой опцией в виде голосовой помощницы Маруси от Mail.ru Group. Сперва об этом сообщил пользователь сайта «Код Дурова», позднее данные подтвердили в пресс-службе социальной сети.

«Да, мы действительно планируем в ближайшее время впервые в истории соцсетей добавить возможности голосового помощника в приложение „ВКонтакте“», — передали в компании.

Начать диалог с ассистенткой можно будет во вкладке «Сервисы». Всего у Марусе более 100 всевозможных навыков: по просьбе пользователя она может послать сообщение или позвонить кому-то из списка друзей, включить музыку из плейлиста, найти подкаст, поделиться свежими новостями.