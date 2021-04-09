Из жизни ушел народный артист России Рудольф Фурманов

В возрасте 82 лет скончался Рудольф Фурманов, директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Последние полгода он боролся с болезнью.

Об этом в Telegram написал Валерий Нечай, главный редактор «Эха Москвы», в пятницу, 9 апреля.

«Снова печальная новость… Полгода по больницам, подтвердили близкие», — отмечает Нечай.

За всю жизнь Рудольф Фурманов сыграл около сотни ролей в кино и театре. В 2010 году основал в Северной столице Российскую Национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Является заслуженным деятелем искусств РФ и Народным артистом РФ.