Из жизни ушел народный артист России Рудольф Фурманов

В возрасте 82 лет скончался Рудольф Фурманов, директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Последние полгода он боролся с болезнью.
Об этом в Telegram написал Валерий Нечай, главный редактор «Эха Москвы», в пятницу, 9 апреля.
«Снова печальная новость… Полгода по больницам, подтвердили близкие», — отмечает Нечай.
За всю жизнь Рудольф Фурманов сыграл около сотни ролей в кино и театре. В 2010 году основал в Северной столице Российскую Национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Является заслуженным деятелем искусств РФ и Народным артистом РФ.
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