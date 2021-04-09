Валентина Матвиенко отметила талант ушедшего из жизни Рудольфа Фурманова

Председатель Совета Федерации выразила соболезнования близким в связи со смертью Рудольфа Фурманова, директора театра «Русская антреприза».
«Уход из жизни Рудольфа Давыдовича — большая потеря для отечественной культуры. Почитатели таланта запомнят его как профессионала, полностью отдавшего себя искусству и людям», — соболезнует Матвиенко.
На данный момент уже известно о месте прощания с народным артистом РФ.
«Прощание состоится в театре 12 апреля в 11:00. В 14 часов в Николо-Богоявленском морском соборе, где в блокаду крестили маленького Рудольфа (имя его в крещении Владимир) пройдёт отпевания. Похороны состоятся на Большеохтинском кладбище, где упокоены его близкие», — сообщают в театре.
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