Валентина Матвиенко отметила талант ушедшего из жизни Рудольфа Фурманова

Председатель Совета Федерации выразила соболезнования близким в связи со смертью Рудольфа Фурманова, директора театра «Русская антреприза».

«Уход из жизни Рудольфа Давыдовича — большая потеря для отечественной культуры. Почитатели таланта запомнят его как профессионала, полностью отдавшего себя искусству и людям», — соболезнует Матвиенко.

На данный момент уже известно о месте прощания с народным артистом РФ.

«Прощание состоится в театре 12 апреля в 11:00. В 14 часов в Николо-Богоявленском морском соборе, где в блокаду крестили маленького Рудольфа (имя его в крещении Владимир) пройдёт отпевания. Похороны состоятся на Большеохтинском кладбище, где упокоены его близкие», — сообщают в театре.