Россиян призвали не расслабляться из-за весеннего потепления, поскольку оно может быть обманчивым, и надевать несколько слоев одежды.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева предостерегла россиян от рисков подцепить простуду во время весеннего потепления. Об этом пишет радио Sputnik.

Она посоветовала смотреть прогноз погоды перед прогулкой и помнить, что в это время года тепло только днем — с наступлением вечера может ощутимо похолодать. В таком случае, по мнению Ярцевой, спасет многослойная одежда — в любой момент можно будет что-то снять или надеть, чтобы чувствовать себя комфортно. Людям, у которых наблюдается повышенная потливость, она посоветовала носить термобелье.

«Если вы вышли мокрым из метро, вспотели, и будете, например, долго ждать автобуса, будет холодно и подует ветер, у вас будет переохлаждение. От этого организм ослабевает. Если вы знаете, что у вас легко возникает потливость, я рекомендую носить термобелье», — сказала эксперт.