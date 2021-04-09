В Ломоносовском районе пропала 17-летняя девушка

Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил публикацию о поисках Липилиной Евы в пятницу, 9 апреля. Сообщается, что подросток пропала в поселке Новоселье Ломоносовского района.

Как сообщается на сайте поискового отряда, девушка-подросток ушла 8 апреля и не вернулась.

Известны следующие приметы пропавшей: рост 174 см, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета, глаза серо-зеленые.