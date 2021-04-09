Росприроднадзор установил размыв береговой линии реки Ижора в Тосненском районе

Частично виноватыми оказались местные жители.

Специалисты Росприроднадзора обнаружили размыв береговой линии реки Ижора. Грунт ушел на 3 миллиметра в воду за год. Это установили инспекторы благодаря сейсмическим маячкам.

Сотрудники считают, что в размыве частично виноваты местные жители. Некоторые откапывали землю с берега для землянок и гаражей. Другие устроили парковку рядом с водой, сообщает 47channel.ru. Администрацию уже предупредили об этом.