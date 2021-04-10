Санавиация все чаще спасает пациентов с инсультом в Финляндии

В Финляндии пациентов с инсультом все чаще стали доставлять в больницу на вертолётах.

По информации издания Yle, в Финляндии сократилось всеря доставки пациентов с инсультом в больницу. Дело в том, что вертолеты санавиации стали чаще вылетать по таким случаям.

Финские медики отмечают, что каждая минута промедления, повышает риск необратимого повреждения мозга.

Базы санавиации расположены в Вантаа, Турку, Тампере, Куопио, Оулу и Рованиеми пишет издание.