В Ломоносовском районе полицейские поймали вандала расколовшего мемориальную плиту

Возбуждено уголовное дело.
По информации правоохранительных органов, 8 апреля вандал расколол плиту «Кавалера ордена Мужества Чугунова Вадима Владимировича» в поселке Оржицы в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Мужчина был задержан на следующий день сотрудниками полиции.
По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Пока нарушителя отпустили под обязательство о явке.
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