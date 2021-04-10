В Ломоносовском районе полицейские поймали вандала расколовшего мемориальную плиту

Автор: Александр Селиванов
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Возбуждено уголовное дело.

По информации правоохранительных органов, 8 апреля вандал расколол плиту «Кавалера ордена Мужества Чугунова Вадима Владимировича» в поселке Оржицы в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Мужчина был задержан на следующий день сотрудниками полиции.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Пока нарушителя отпустили под обязательство о явке.

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03.04.2021 188
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