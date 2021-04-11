Крупный пожар случился в воскресенье, 11 апреля в Красносельском районе Петербурга. Пострадавших нет.

О крупном пожаре стало известно в воскресенье, 11 апреля. Днём, примерно в 17:28 пожар вспыхнул на территории двух гаражей, общей площадью 300 кв. м. Людей внутри обнаружено не было.

На место прибыли три единицы техники и 12 спасателей. Об этом рассказали 78.ru.