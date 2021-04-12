Фото: горящее поле в районе деревни Витино сфотографировали с воздуха

В Ленобласти зафиксированы первые возгорания сухой травы.
Так, вечером в минувшее воскресенье, 11 апреля, поля горели недалеко от деревни Витино Ломоносовского района Ленобласти. Кадры горящего поля, сделанные с борта легкомоторного самолета, были опубликованы в соцсетях.
Фото: Sergey Korolyak, ДТП и ЧП | СПб, ВК.
В этот же день горели поля под Вырицей Гатчинского района.
Жителей Ленобласти просят сообщать о возгораниях и нелегальных палах травы в МЧС по номерам 101 или 112.
Ранее мы рассказывали, что в этом году в период пожароопасного сезона патрулировать леса Ленобласти будут пять тысяч человек, прилекут 2,6 тысяч единиц техники и 22 тысяч средств пожаротушения.