Фото: горящее поле в районе деревни Витино сфотографировали с воздуха

В Ленобласти зафиксированы первые возгорания сухой травы.

Так, вечером в минувшее воскресенье, 11 апреля, поля горели недалеко от деревни Витино Ломоносовского района Ленобласти. Кадры горящего поля, сделанные с борта легкомоторного самолета, были опубликованы в соцсетях.

Фото: Sergey Korolyak, ДТП и ЧП | СПб, ВК.

В этот же день горели поля под Вырицей Гатчинского района.

Жителей Ленобласти просят сообщать о возгораниях и нелегальных палах травы в МЧС по номерам 101 или 112.

Ранее мы рассказывали, что в этом году в период пожароопасного сезона патрулировать леса Ленобласти будут пять тысяч человек, прилекут 2,6 тысяч единиц техники и 22 тысяч средств пожаротушения.