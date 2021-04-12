Движение по Пулковскому шоссе ограничат из-за ремонта путепровода

Работы продлятся до 16 апреля.

По информации Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе будет ограничено движение для транспорта и автомобилей. Причиной станет реконструкция путепровода.

Отмечается, что движение ограничат по чётной стороне Пулковского шоссе от КАД до Дунайского проспекта. Время проведения работ с 00:00 13 апреля до 24:00 16 апреля.

Работы выполнят специалисты ОАО «РЖД».