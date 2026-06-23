Около 43 тысяч медиков получают специальную социальную выплату от Отделения Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти.

Эта мера государственной поддержки ежегодно увеличивается. В июне 2026 года сумма выплат составила почти 2,5 млрд рублей.

Право на ежемесячную выплату имеют сотрудники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи. Выплата осуществляется автоматически на основании данных медицинских организаций, без необходимости написания заявления со стороны медработника, сообщили в СФР.

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Размер специальной социальной выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта. Выплаты перечисляются на банковский счет работника или на карту «Мир» не позднее последнего дня месяца, в котором поступили реестры.