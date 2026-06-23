weather 17.2°
$ 73.77
84.59

Главная / Новости / Около 43 тысяч медиков Петербурга и Ленобласти получают специальные соцвыплаты

Новости Экономика

Около 43 тысяч медиков Петербурга и Ленобласти получают специальные соцвыплаты

Около 43 тысяч медиков получают специальную социальную выплату от Отделения Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти.

Эта мера государственной поддержки ежегодно увеличивается. В июне 2026 года сумма выплат составила почти 2,5 млрд рублей.

врач
Фото: Freepik.

Право на ежемесячную выплату имеют сотрудники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи. Выплата осуществляется автоматически на основании данных медицинских организаций, без необходимости написания заявления со стороны медработника, сообщили в СФР.

Вам будет интересно
С 2027 года в России изменится порядок назначения страховой пенсии
Со следующего года Соцфонд сможет назначать выплату в автоматическом порядке.  Минтруд РФ разработал законопроект, согласно которому с 1 января 2...
21.06.2026
396

Размер специальной социальной выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта.  Выплаты перечисляются на банковский счет работника или на карту «Мир» не позднее последнего дня месяца, в котором поступили реестры.

Теги

соцвыплата Соцфонд Россия здравоохранение врач
Новости Социум

Роспотребнадзор: в России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза

У туристки, вернувшейся из Таиланда, диагностировали мелиоидоз. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, женщина посещала в Таиланде различные экскурсии, в том числе ферму слонов.

Мелиоидоз — это тяжелое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei. Болезнь может маскироваться под другие недуги, такие как пневмония, инфекции кожи или нервной системы.

Вам будет интересно
Только пять водоемов Ленобласти оказались безопасными для купания
Региональный Роспотребнадзор представил результаты еженедельного мониторинга качества воды в популярных местах отдыха. Специалисты Роспотребнадзора пр...
19.06.2026
343

Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения мер безопасности при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.

Теги

мелиоидоз роспотребнадзор Россия

Популярное

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти

12:56 22.06.2026

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться