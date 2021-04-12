Общественный актив Ленобласти сможет представить свои социально-значимые проекты на суд жюри и получить денежные премии.

В Ленобласти открыли прием заявок на ежегодный конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области». Конкурс является преемником проходившего до 2019 года «Лучшего старосты Ленинградской области».

Представить свои социально-значимые проекты смогут старосты сельских населенных пунктов, представители общественных советов и представители инициативных комиссий муниципалитетов региона.

В этом году лидеров будут выбирать в трех номинациях:

Лучший староста Ленинградской области

Лучший представитель общественного совета Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области

Лучшим вручат денежные премии и благодарственные письма. Призовой фонд конкурса — 735 тысяч рублей.

Успеть подать заявку нужно до первой декады июля, а узнать подробности – на сайте комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Об этом рассказали ЛенТВ 24.